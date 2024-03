Z prognoz długoterminowych wynika, że wybuch wiosny już niedługo. Ocieplenie od końca tego tygodnia.

Reklama

Szczególnie ciepło ma być w Wielkanoc i świąteczny poniedziałek. Wtedy na termometrach nawet do 23 stopni Celsjusza. Zanim jednak wiosna zawita na dobre, pogoda w tym tygodniu da się we znaki.

Pogoda w poniedziałek. Zagrzmi i spadnie grad

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał chwilę po godzinie 15, że zagrzmiało na wschodzie i południu kraju.

Burzom towarzyszy krótkotrwały intensywny deszcz. Lokalnie może się jednak pojawić krupa śnieżna i drobny grad. Meteorolodzy dodali, że porywy wiatru mogą osiągać nawet do 60 km/h. W komunikacie IMGW czytamy, że burz należy się spodziewać także wieczorem na wschodzie i południu Polski.

Reklama

IMGW wydało alerty dla całe Polski

Wcześniej IMGW wydało ostrzeżenia meteorologiczne dla wszystkich 16 województw. Dotyczą one przymrozków.

"Prognozowany jest spadek temperatury powietrza od -2 stopni Celsjusza do -4 stopni Celsjusza, przy gruncie do -6 stopni Celsjusza, lokalnie do -7 stopni Celsjusza" - czytamy.