W nocy we wschodniej połowie kraju będzie pogodnie, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, a z zachodu ku centrum przemieszczać się będzie strefa opadów deszczu, miejscami możliwe są też burze.

Nie tylko deszcz i burze. Powieje też silny wiatr

Najgroźniejszy podczas burz będzie porywisty wiatr, który osiągać może do 65 km/h. Natomiast na wybrzeżu, pomiędzy godziną 18 a 22 obowiązywać będzie ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia o silnym wietrze, którego porywy mogą osiągać do 75 km/h.

Najchłodniejsza noc będzie na Kaszubach od 8 do 9 stopni Celsjusza, na zachodzie kraju od około 10 do 11 stopni Celsjusza, a w centrum około 13 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany. Na wschodzie będzie to wiatr południowy i południowo-zachodni, natomiast od zachodu będzie skręcał na południowo-zachodni i zachodni, a miejscami również północno-zachodni, warto wspomnieć o porywach wiatru, które na zachodzie kraju mogą osiągać do 50 km/h.

Środa zdecydowanie chłodniejsza

W środę niestety nie będzie już aż tak ciepło jak we wtorek. Zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami duże, miejscami wystąpi przelotny deszcz.

Ciepłe powietrze zostanie wypchnięte na wschód, więc na zachodzie i południu Polski zobaczymy od 14 do 15 stopni Celsjusza. W centrum będzie to 18 stopni, natomiast najcieplejszym rejonem będzie Lubelszczyzna z maksymalnie 23 stopni Celsjusza. Nad samym brzegiem Bałtyku temperatury od 10 do 12 stopni Celsjusza, w kotlinach górskich od 11 do 12 stopni Celsjusza.

Wiatr będzie słaby i umiarkowany, nad morzem okresami silny, chwilami porywisty. Porywy na przeważającym obszarze kraju nie powinny być silniejsze niż 50 km/h. Silniejszy wiatr może pojawić się nad morzem, gdzie osiągnie do 70 km/h. Wiatr głównie północno-zachodni oraz zachodni.

Noc na ogół pogodna, jedynie na południowym wschodzie Polski pojawi się zachmurzenie duże i miejscami słaby deszcz.

W północnej połowie kraju na termometrach od 3 do 4 stopni Celsjusza, w centrum od 5 do 6 stopni Celsjusza. Najcieplej na wschodzie, gdzie temperatura osiągnie od 9 do 10 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, we wschodniej części kraju może być początkowo okresami porywisty, ale nie będą one silniejsze niż 45 km/h. Wiatr we wschodniej połowie kraju północno-zachodni i zachodni, na zachodzie miejscami będzie południowy.