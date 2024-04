Pielgrzymki ZUS-u na Jasną Górę

O sprawie informuje portal money.pl, który powołuje się na dane uzyskane przez związkowców Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w ramach informacji publicznej.

- Z tych środków 275 tys. zostało wydane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych, a 50 tys. zł ze środków działalności bieżącej ZUS-u - wyjaśnił Piotr Szumlewicz, przewodniczący Związku Zawodowego Związkowa Alternatywa.

Jak dodał Szumlewicz "wycieczki na Jasną Górę były na liście wyjazdów refundowanych w ramach funduszu socjalnego". Natomiast ZUS nie organizował imprez o charakterze religijnym do miejsc kultu innych niż rzymskokatolickie.

"Nie była to oddolna inicjatywa"

Szumlewicz podał, że za rządów prezes Gertrudy Uścińskiej "wycieczki na Jasną Górę były co roku promowane przez władze ZUS-u i zachęcano do udziału w nich wszystkich zatrudnionych".

- Nie była to oddolna inicjatywa ani życzenie zakładowych związków zawodowych. W pismach wysyłanych do wszystkich pracowników zachęcano ich do udziału we wspólnej modlitwie – dodał.

Szumlewicz zaznaczył, że nie rozumie, w jaki sposób "modły prezes miałyby pomóc pracownikom ZUS-u w ich pracy".- Z pewnością woleliby wyższe pensje – podsumował.

Pracownicy ZUS pielgrzymowali na Jasną Górę m.in. we wrześniu ubiegłego roku przy okazji beatyfikacji rodziny Ulmów.

- Dziękujemy za cały rok opieki. Wykonujemy ciężką pracę, przyjmujemy nowe obowiązki i ta siła od Matki Bożej jest nam potrzebna. Zakład Ubezpieczeń Społecznych służy wszystkim obywatelom, bo to nie tylko renty, emerytury, świadczenia socjalne, ale też społeczne i rodzinne np. 500 plus – tłumaczył Jarosław Żuk, dyrektor ZUS-u w Częstochowie, cytowany przez serwis jasnagora.com