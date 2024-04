Tomasz Siemoniak o inwigilacji Pegasusem

Na antenie TVN24 minister Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, przyznał, że ponad 500 osób było inwigilowanych szpiegowskim oprogramowaniem Pegasus.

Według tego, co przekazaliśmy ministrowi sprawiedliwości jako służby, nieco ponad 500 osób [było inwigilowanych Pegasusem - red.].Zobaczymy, w jaki sposób ujął tę informację minister sprawiedliwości, bo to on jest gospodarzem tego dokumentu - przekazał Siemoniak.

Minister dodał, że "formalnie ta informacja prokuratora generalnego dotyczy ubiegłego roku". Ale postanowił w związku z nadzwyczajną sytuacją inwigilacyjną pokazać, jak to wyglądało też w poprzednich latach - wyjaśnił na antenie TVN24 Siemoniak.

Reklama

Minister potwierdził, że chodzi o okres 2017-2021.