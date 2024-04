Na profilach w mediach społecznościowych wrocławskiego zoo pojawiło się nagranie, na którym opiekunowie zwierząt opowiadają, na jakie pytanie gości zoo najczęściej muszą odpowiadać.

W kółko to samo pytanie

Ogród zoologiczny we Wrocławiu jest najstarszym zoo w Polsce i jednym z najczęściej odwiedzanych w Europie. Jego powierzchnia to aż 33 hektary. Jest domem dla około 10 tysięcy zwierząt. Jednak jedno przyciąga szczególną uwagę odwiedzających i jest przedmiotem wielu pytań.

Reklama

- Gdzie są kapibary? Jak dojść do kapibar? - mówi na nagraniu jeden z opiekunów zwierząt.

Po chwili dodaje, że goście zoo zadają to pytanie "130 tysięcy razy dziennie".

Pozostali pracownicy podzielają to zdanie. Większość z nich wyjaśnia, że turyści najczęściej szukają kapibar.

Czasami zdarzają się jeszcze pytania o to, gdzie można znaleźć myszojelenie i goryle. Jednak na nagraniu każdy z pracowników wspomina o kapibarach.

Film na Instagramie ma już ponad 16 tysięcy polubień i ponad 300 tysięcy odtworzeń.

Kapibary hitem internetu

Kapibara to największy gryzoń na świecie, który może osiągnąć długość ciała do 1,3 metra i wagę nawet do ponad 60 kilogramów. Mają one krępe i masywne ciało, krótkie nogi i szeroką głowę z małymi uszami.

Kapibary stały się hitem w sieci kilka lat temu, ze względu na żartobliwe filmiki z ich udziałem publikowane na TikToku i Instagramie.