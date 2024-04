Grabiec powiedział w TVN 24, że listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do Parlamentu Europejskiego są gotowe i zostaną zarejestrowane w tym tygodniu. Zapowiedział, że nazwiska kandydatów poznamy zapewne w środę, po Radzie Krajowej PO. - Tuż po długim weekendzie ruszamy z impetem w kampanię wyborczą, która będzie trwała 4 tygodnie - dodał minister.

"Niezbyt wielu, ale kilku ich będzie"

Zapytany, ilu członków rządu będzie startować w wyborach do PE powiedział, że "niezbyt wielu, ale kilku ich będzie". - Nie potwierdzę nazwisk, bo zarząd o tym zdecyduje za kilkanaście godzin. Nie jest tajemnicą, że niektórzy ministrowie będą wśród kandydatów. Będzie to mniej niż jedna czwarta ministrów - zdradził szef KPRM.

Jak stwierdził, ważniejsze niż to, kto zasiądzie w europarlamencie jest to, aby była to "silna reprezentacja polskich interesów". - Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj osoby, które pracują w rządzie są najbardziej rozpoznawalnymi politykami po naszej stronie - zauważył Grabiec.

Podkreślił, że "cała uwaga jest skoncentrowana na rządzie, więc jeśli chcemy zadbać o to, żeby te wybory rzeczywiście poruszyły ludzi i żeby pewne osobistości polityczne pociągnęły za sobą wyborców, to również znajdą się na tych listach ministrowie, chociaż będą oni mniejszością".

"Bardzo ważne wybory"

Zdaniem szefa KPRM, wybory do PE są bardzo ważne i można je porównać do wyborów prezydenckich, które przed nami. - Dzisiaj premier Donald Tusk podczas posiedzenia zarządu (PO) apelował, aby posłowie bardzo angażowali się w wybory europejskie, po to żeby budować poparcie dla tych list. Dla posłów to jest okazja do tego, aby wsparli wynik listy - powiedział minister. Dodał jednak, że ma wrażenie, że Polacy są zmęczeni ilością wyborów w ostatnich miesiącach.

Tegoroczne wybory do PE odbędą się w różnych państwach UE w dniach 6-9 czerwca. W Polsce 9 czerwca będzie wybieranych 53 posłów do Parlamentu Europejskiego.

Do tej pory Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła zawiadomienia o utworzeniu ponad 30 komitetów wyborczych. Wśród nich są m.in. komitety Lewicy, KO, PiS, Trzeciej Drogi-Polska2050 i PSL, Konfederacji i Bezpartyjnych Samorządowców, Komitet Polexit.