Wybrano nazwę dla F-35

Informację o wyborze nazwy dla F-35 Sztab Generalny Wojska Polskiego przekazał w mediach społecznościowych.

"Drodzy Fascynaci Lotnictwa, z ogromną radością ogłaszamy, że nasz polski myśliwiec F-35 ma już oficjalną nazwę: HUSARZ. Dziękujemy wszystkim za udział w głosowaniu i zaangażowanie w wybór nazwy samolotu!" – napisano.

Kiedy samoloty F-35 trafią do Polski?

F-35 to produkowane przez amerykański koncern Lockheed Martin wielozadaniowe samoloty piątej generacji, które obecnie wykorzystywane są i zamawiane przez szereg państw NATO, a także np. Izrael, Koreę Południową, Szwajcarię czy Singapur.

F-35 zostały zamówione w 2020 r. za ok. 4,6 mld dolarów. Ich dostawy mają potrwać od roku bieżącego do 2030. Produkcja pierwszych czterech samolotów ruszyła w ubiegłym roku, w połowie bieżącego mają być one gotowe.

Samoloty mają trafić do Polski na początku 2026 r.