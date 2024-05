O leju kondensacyjnym poinformował na Facebooku fanpejdż Oława na Sygnale, który opublikował nadesłane zdjęcia zjawiska.

Trąba powietrzna i prognozy IMGW

Lej kondensacyjny, czyli zalążek trąby powietrznej, pojawił się po godzinie 14:20 nad Miechowicami Oławskimi.

IMGW w niedzielę prognozowało dla Wrocławia i całego Dolnego Śląska "burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm, porywy wiatru do 85 km/h oraz lokalnie grad". Do godziny 21 obowiązywało ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego i drugiego stopnia.