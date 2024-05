Pogoda na najbliższy weekend

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wskazał, że Europa Zachodnia wraz z Centralną będą w zasięgu wieloośrodkowego układu. Pogodę będzie kształtował pofalowany front atmosferyczny. Na wschodzie kontynentu nadal będzie dominował wyż znad Rosji. Wschodnia i północno-wschodnia Polska pozostanie na jego skraju, a reszta kraju będzie w zasięgu niżu znad Niemiec.

Przez cały dzień odczuwalna temperatura będzie niższa ze względu na umiarkowany, okresami dość silny i porywisty wiatr. Do godziny 17 obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, które wydane są dla Polski zachodniej, centralnej i południowej. Wiatr w porywach może osiągać nawet do 70 km/h. W całym kraju będzie wiał głównie z kierunków południowo-wschodnich i wschodnich.

- W nocy sytuacja nie bardzo się zmieni, na południu więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Początkowo również możliwe zanikające burze. Przeważający obszar kraju jeszcze pogodny i bez żadnych zjawisk – poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Jakub Gawron.

Temperatura w nocy wyniesie od 6 st. C lokalnie w obszarach podgórskich Karpat, 8 st. C na północnym wschodzie kraju, do 14 st. C na północnym zachodzie.

- Wiatr nieco osłabnie i będzie słaby i umiarkowany, początkowo jeszcze porywisty. Niezmiennie będzie to wiatr wschodni i południowo wschodni. W sobotę na przeważającym obszarze kraju pogoda zacznie się zmieniać za sprawą postępującego frontu okluzji. Praktycznie w całej Polsce będzie zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Występować będą przelotne opady deszczu i burze– oznajmił synoptyk.

- Te burze miejscami mogą wiązać się z opadami gradu, z opadami deszczu do około 20- 25 mm. Przed południem powinno być jeszcze pogodnie, burze przyjdą w drugiej połowie dnia – zaznaczył.

Temperatura będzie wahać się od 15-18 st. C nad samym morzem i w obszarach podgórskich Karpat do 20-24 st. C w centrum.

Nocą z soboty na niedzielę zachmurzenie będzie przeważnie umiarkowane, okresami duże.

Temperatury minimalne na obszarach podgórskich Karpat od 7 st. C., w reszcie kraju noc będzie dość ciepła, a temperatury od 10 st. C do 13 st. C.

Pogoda na Boże Ciało

Serwis "Twoja pogoda" informuje o prognozie pogody na długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała. Od 30 maja do 2 czerwca codziennie można się spodziewać przelotnych opadów deszczu wraz z burzami, gradem i silnym wiatrem.

W Boże Ciało sucho i słonecznie będzie tylko na południowym wschodzie kraju. Na pozostałym obszarze przelotne opady i burzowo. Temperatura od 20 do 25 st.C.

Ostatniego dnia maja popada i zagrzmi na zachodzie. W reszcie kraju przelotne opady. Najmniejsze ryzyko opadów i burz obejmuje regiony wschodnie, południowe i centralne. Temperatury w kraju wyniosą od 20 do 27 st. C.

Sobota i niedziela przelotnie popada po południu i wieczorem. Jednocześnie będzie gorąco, od 22 do 27 st. C. Miejscami na zachodzie, w centrum i na południowym wschodzie do 29 st. C.