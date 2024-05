W poniedziałek rano IMGW wydało nowe ostrzeżenia meteorologiczne. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, lokalnie do 80 km/h. Lokalnie grad.

Burz można spodziewać się do godz. 23.00

Ostrzeżenia wydano dla zachodnich województw. Dodatkowo, poinformowano o zjawiskach atmosferycznych mogących wystąpić do godz. 15.00 w południowo-wschodniej części Dolnego Śląska i zachodniej części Opolszczyzny.

"W rejonie Sobótki, Kątów Wrocławskich, Niemczy, Otmuchowa i Nysy rozwijają się burze, którym towarzyszą intensywne/nawalne opady deszczu o natężeniu 5-10 mm/10 min, punktowo do 15-20 mm/10 min, dając godzinną sumę opadów rzędu 15-30 mm/h. Lokalnie występują opady gradu o średnicy do 2-3 cm" – poinformowali przedstawiciele IMGW.

W komunikacie przekazano, że w ciągu kolejnych 2-3 godzin burze będą przemieszczać się w okolice Legnicy, Środy Śląskiej czy Wrocławia.