We wtorek zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze, miejscami, głównie na zachodzie kraju, z gradem. Wysokość opadów w czasie burz od 15 mm do 30 mm, lokalnie na północy i zachodzie do 50 mm. Temperatura maksymalna od 25 st.C, 26 st.C na zachodzie do 28 st.C, 29 st.C w centrum i na wschodzie, chłodniej tylko na krańcach zachodnich oraz nad morzem, od 18 st.C do 22 st.C. Wiatr przeważnie umiarkowany, porywisty, na zachodzie miejscami w porywach do 55 km/h, z kierunków południowych i wschodnich, na zachodzie kraju skręcający na zachodni. W czasie burz porywy do 90 km/h. Wysoko w Sudetach porywy do 70 km/h.

W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie kraju rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, miejscami burze z możliwym gradem, stopniowo zanikające. Wysokość opadów w czasie burz od 10 mm do 20 mm. Miejscami na zachodzie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura minimalna od 9 st.C, 11 st.C na zachodzie, na Pomorzu i w kotlinach podgórskich, około 14 st.C w centrum i na południu do 15 st.C na wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, stopniowo od zachodu kraju skręcający na kierunki zachodnie i północne. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h, na północy do 90 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu możliwy przelotny deszcz lub burza. Temperatura maksymalna 29 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burzy porywisty, południowo-wschodni. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Początkowo słabe, zanikające przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st.C. Wiatr słaby, zmienny, tylko na zachodzie północno-zachodni. Początkowo w burzach możliwe porywy do 60 km/h. W środę w stolicy zachmurzenie umiarkowane, po południu duże. Miejscami burze z przelotnymi opadami deszczu, gradem. Prognozowana suma opadów podczas burz do 30 mm. Temperatura maksymalna 28 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zmieniających się. Podczas burz porywy do 75 km/h.

Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia - burze

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami zostały wydane w województwach:

zachodniopomorskim, w powiatach zachodnich;

pomorskim;, na wschodzie województwa;

kujawsko-pomorskim, w powiatach: sępoleńskim, nakielskim, żnińskim, mogileńskim;

wielkopolskim, w całym województwie poza powiatami: tureckim, kolskim;

lubuskim, w powiecie wschowskim;

dolnośląskim, na całym obszarze poza powiatami: bolesławieckim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim;

opolskim, w całym województwie poza powiatami: kluczborskim, oleskim, strzeleckim, kędzierzyńsko-kozielskim.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.