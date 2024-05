Alert RCB został uruchomiony w siedmiu województwach w związku z prognozowanymi przez IMGW burzami. „Uwaga! Dziś (28.05) prawdopodobne burze, ulewny deszcz i silny wiatr. Możliwe podtopienia. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie” - alert o takiej treści otrzymali odbiorcy na terenie 7 województw. O rozesłaniu alertu Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X.

Alert otrzymali odbiorcy na terenie województwa:

lubuskiego – powiat wschowski;

zachodniopomorskiego – powiaty: białogardzki, drawski, Koszalin, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński i wałecki;

dolnośląskiego;

pomorskiego – powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, lęborski, Słupsk i słupski;

opolskiego;

wielkopolskiego;

kujawsko-pomorskiego – powiaty: mogileński, nakielski, sępoleński i żniński.

RCB przekazało, że burzom miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 mm do 40 mm, lokalnie około 50 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h, punktowo do 90 km/h. Lokalnie, możliwy także grad.

Co robić?

Pamiętaj, aby: