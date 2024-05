Bohaterowi w polskim mundurze najlepsze życzenia szybkiego powrotu do zdrowia i służby! - napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki (PiS). Dodał, że rząd PiS zawsze stał i będzie stał murem za polskim mundurem.

Morawiecki podziękował także wszystkim żołnierzom, policjantom oraz funkcjonariuszom straży Granicznej i Wojskom Obrony Terytorialnej za to, że pilnują naszych granic.

"Takie incydenty dobitnie pokazują, że budowa zapory, wbrew krytyce tych, którzy dziś decydują o naszym bezpieczeństwie, to była właściwa decyzja - napisał. Dodał, że polityka wzmacniania polskich granic to kwestia, która powinna być całkowicie ponadpolityczna, fundamentalna i traktowana priorytetowo.

We wtorek rano media obiegła informacja, że jeden z migrantów, który próbował nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, zaatakował nożem polskiego żołnierza. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opublikowało we wtorek komunikat, w którym napisało, że w trakcie realizacji zadań wzdłuż granicy polsko-białoruskiej żołnierz został pchnięty nożem przez migranta znajdującego się po białoruskiej stronie. Jak informuje wojsko, żołnierz został przewieziony do szpitala w Hajnówce. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Dodano, że rodzina rannego została powiadomiona oraz objęta opieką psychologiczną i wsparciem ze strony wojska.