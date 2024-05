Z oświadczenia majątkowego wynika, że były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaoszczędził 299 882 złote, 2,71 dolarów oraz 1 241 euro. Na jego majątek składa się dom jednorodzinny o powierzchni 133,15 mkw o wartości ok. 840 000 złotych,działka rolna o wartości 175 tys. zł, dwie działki leśno-rolne o powierzchni 1,1 ha i 1,4 ha. Wartość tych dwóch ostatnich nieruchomości wyceniono na 140 tysięcy złotych i 170 tys. złotych. Wszystkie działki są własnością hipoteczną.

Jeśli chodzi o przychody, to Zbigniew Ziobro w 2023 r. zarobił:

ok. 320 tys. 500 zł jako minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny;

ok. 57,9 tys. zł z tytułu funkcji w Krajowej Radzie Sądownictwa;

ok. 47,3 tys. z tytułu diety poselskiej.

Były szef resortu sprawiedliwości ma też broń wartą ok. 23 tys. zł.

W ubiegłym roku Zbigniew Ziobro miał ok. 5 tys. zł i ok. 238,9 tys. dolarów. Jak sam podkreślił, pochodzą one ze sprzedaży mieszkania.