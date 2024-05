Z najnowszego oświadczenia majątkowego Donalda Tuska wynika, że ma na koncie120 tys. zł, 295 tys. euro, a także trzy polisy na życie 300 tys. zł, a także dwa razy po 70 tys. zł. W porównaniu z początkiem kadencji stan konta Donald Tuska wzrósł o 8 tys. zł i 10 tys. euro. Zastanawiające jest jednak to, że premier nie wpisał w oświadczeniu majątkowym żadnych nieruchomości, takich jak dom czy mieszkanie. Jego jedyny majątek poza gotówką to zegarek Grand Seiko GMT z 2016 r. Według różnych źródeł może on być wart od 15 do 30 tys. zł. Premier nie ma także samochodu.

Wysokość emerytury Donalda Tuska

W dokumencie pojawiły się też informacje na temat wysokość emerytury Donalda Tuska. Świadczenie z polskiego ZUS-u wyniosło w 2023 roku ponad 118 tys. zł, czyli 10 tys. zł miesięcznie. Premier, jako były szef Rady Europejskiej, dostał także prawie 65 tys. euro z Komisji Europejskiej, ponieważ przez wiele lat pełnił funkcję szefa Rady Europejskiej. Dodatkowo dostawał ok. 2,5 tys. euro jako emeryturę z Belgii. Końcem ubiegłego roku zdążył zarobić też ponad 13 tys. zł już jako szef polskiego rządu.

Oświadczenie majątkowe. Kto je składa?

Osoby pełniące funkcje publiczne są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Dotyczy ono majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Premier składa oświadczenie Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego przed objęciem stanowiska, a następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w dniu opuszczenia stanowiska.

Oświadczenie majątkowe to informacja o stanie majątku, którą przedstawiciele niektórych zawodów muszą składać co roku. Taki obowiązek ma przeciwdziałać korupcji. Muszą je składać m.in. ministrowie, parlamentarzyści, sędziowie, prokuratorzy, żołnierze, policjanci, funkcjonariusze ABW, AW, CBA, SKW, SWW, Straży Granicznej Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy urzędów skarbowych, komornicy sądowi, samorządowcy