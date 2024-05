Piątek, sobota i niedziela będą wyglądać podobnie. Aktywność na świeżym powietrzu najlepiej zaplanować w godzinach porannych i południowych, gdyż w tym czasie na niebie zagości słońce. Popołudniami narastać będą już zachmurzenia, których zwieńczeniem będą burze i opady deszczu.

Reklama

Pogoda na piątek - IMGW wydał alerty I i II stopnia

Dziś należy spodziewać się burz w całym kraju. Dzień będzie dość pochmurny, a w niektórych miejscach załamanie pogody może nastąpić już przed południem. IMGW wydał alerty I i II stopnia, które obowiązują od godziny 11:00 do 21:00, a w niektórych częściach kraju do północy. W piątek najgorzej będzie na południu i zachodzie. Alert II stopnia obowiązuje w województwie zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, części opolskiego, wielkopolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. W tych miejscach suma opadów może sięgnąć nawet 50 mm. Lokalnie wystąpi też grad.

Reklama

Reklama

Dzień będzie jednak ciepły, od 20 stopni Celsjusza na południowym zachodzie, do 26 stopni w centrum. Nieco chłodniej będzie nad morzem, bo około 16-18 stopni. Podczas burz należy spodziewać się silnego wiatru, który może sięgać w porywach do 80 km/h. Te wahania pogody mają związek z płytkim i rozległym niżem, pod którego wpływem obecnie znajduje się Polska. Wiąże się on z wilgotnym i ciepłym powietrzem o dużej chwiejności. Można spodziewać się też dalszych spadków ciśnienia.

Pogoda w sobotę - pochmurnie i burzowo

Sobota również nie zapowiada się najlepiej. Centrum niżu przeniesie się od zachodu na większą część Polski. Na południowo-zachodni obszar kraju wkroczy chłodny front atmosferyczny. Pozostałe regiony będą pod wpływem ciepłych i wilgotnych mas powietrza polarnego morskiego. Jutrzejszy dzień ma być dość pochmurny. Wystąpi deszcz do 10-30 l/mkw., a także burze z gradem. Na północy temperatura wyniesie od 23 do 25 stopni Celsjusza, zaś nad samym morzem około 17 stopni. Wiatr raczej słaby do umiarkowanego. W czasie burzy może jednak osiągnąć do 70 km/h.

Podobne temperatury będą utrzymywać się w całym kraju. Najcieplej będzie w województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim. Termometry w Białymstoku pokażą nawet 27 stopni Celsjusza. W sobotę IMGW również prognozuje zagrożenia meteo I i II stopnia. Silne burze mają wystąpić w województwie lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim oraz podlaskim. Na pozostałej części kraju będzie obowiązywać alert I stopnia. Tego dnia najspokojniej będzie w województwie podkarpackim.

Pogoda na niedzielę - pierwsza zmiana aury

Ostatni dzień czerwcówki niestety również zapowiada się pochmurnie. Gwałtowne burze powinny jednak odpuścić. Miejscami wystąpią przelotne deszcze z gradem. Tego dnia Polska znajdzie się na skraju niżu, którego ośrodek przemieści się nad Łotwę. Nasz kraj wciąż jednak będzie pod wpływem ciepłego powietrza, z niego chłodniejszym frontem na południu. Temperatury wyniosą od 20 w województwie podkarpackim, do 24 stopni na Podlasiu. W centrum utrzymają się na poziomie około 22 stopni. Wiatr dość słaby, do umiarkowanego.

Tego dnia IMG prognozuje alert I stopnia w większej części kraju oprócz województwa dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.