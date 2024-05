Ryzyko uderzenia pioruna wydaje się być bardzo małe. Poza tym sporo osób korzysta z listew zabezpieczających przed przepięciami. W nowych budynkach zazwyczaj można spotkać się z instalacją odgromową, która ma za zadanie sprowadzić energię pochodząca z pioruna do ziemi. Taka instalacja nie występuje jednak wszędzie, dlatego trzeba przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Ładowanie telefonu podczas burzy - czy może być niebezpieczne dla człowieka?

Niezależnie od tego, w jaki sposób zabezpieczony jest nasz budynek, warto stosować się do zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i w czasie burzy nie używać sprzętów elektronicznych i elektrycznych, które są zasilane z sieci. Oznacza to, że w tym czasie lepiej nie suszyć włosów, nie korzystać z blendera czy ekspresu do kawy. To samo dotyczy ładowania telefonu. Co nam grozi?

Gdyby piorun uderzył w sieć elektroenergetyczną, impulsy mogłyby rozejść się w przewodach instalacji, stwarzając ryzyko porażenia. W takim przypadku każde urządzenie podłączone do prądu stałoby się niebezpieczne dla człowieka. To z tego względu podczas burzy zaleca się odłączenie od sieci sprzętów AGD i RTV. W ten sposób minimalizujemy również ryzyko pożaru.

Co jeśli z różnych powodów musimy naładować telefon? W tej sytuacji lepiej sięgnąć po powerbank lub podłączyć smartfon do laptopa, który jest odłączony od zasilania, ale ma naładowaną baterię. Takie sposoby są w pełni bezpiecznie.

Co zrobić, gdy zbliża się burza?

Warto mieć na uwadze fakt, iż nawet jeśli nasze urządzenia są zabezpieczone przed przepięciami, to jeśli wyładowanie będzie naprawdę silne, zabezpieczenia mogą okazać się niewystarczające. W najgorszym scenariuszu możemy zostać porażeni prądem. Choć takie zjawiska są rzadkością, lepiej nie ryzykować. Z tego względu wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne powinny zostać odłączone od zasilania.

Gdy zbliża się burza, musimy jeszcze pomyśleć o kilku dodatkowych kwestiach. Absolutną koniecznością jest usunięcie z balkonu i tarasu rzeczy, które mogłyby spaść i wyrządzić komuś krzywdę. Oprócz tego zamykamy wszystkie okna. Podczas silnych burzy mogą wystąpić przerwy w dostawie prądu, warto zatem mieć pod ręką zwykłą latarkę. Jeśli zauważymy, że instalacja elektryczna zaczyna iskrzyć, czujemy swąd lub widzimy podpalone przewody, należy natychmiast wyłączyć prąd i gaz w całym domu oraz wezwać służby.

Czy podczas burzy trzeba wyłączyć telefon?

O ile ładowanie telefonu podczas burzy może być niebezpieczne, o tyle samo korzystanie z niego nie stanowi zagrożenia. Niektóre osoby wolą jednak dmuchać na zimne i gdy słyszą pierwsze pioruny, wyłączają urządzenie. Czy ma to sens? Teoretycznie tak. Wyładowaniom towarzyszy promieniowanie elektromagnetyczne. Ma ono duże natężenie i szerokie widmo częstotliwości. Jest zatem ryzyko, że gdyby piorun uderzył w punkt znajdujący się dość blisko urządzenia, może ono zostać uszkodzone, nawet jeśli nie jest podłączone do zasilania.

Warto jeszcze wspomnieć o jednym micie, który dotyczy rozmawiania przez telefon w trakcie burzy. Niektóre osoby sądzą, że smartfon przyciąga pioruny i z tego względu nie należy go używać. Jest to oczywiście błędne przekonanie, bowiem wytwarzane przez niego pole elektromagnetyczne jest zbyt małe. Rzecz jasna korzystanie i rozmawianie przez telefon jest bezpieczne tylko wtedy, gdy nie jest on podłączony do prądu.