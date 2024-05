Upały przez większość lata to możliwy scenariusz nie tylko w naszym kraju. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedstawił eksperymentalne prognozy, z których wynika, że wszystkie trzy wakacyjne miesiące przekroczą normy w zakresie średnich temperatur. Z kolei długo trwające upały niosą za sobą ryzyko wystąpienia burz. Jakie będzie lato w 2024 roku? Jaka pogoda czeka nas w czerwcu, lipcu i sierpniu 2024?

Pogoda na czerwiec 2024

Według prognoz długoterminowych, szczególnie czerwiec będzie obfitował w anomalie temperatur o wysokich wartościach i to zwłaszcza nasz kraj znajdzie się pod tym wpływem. Oznacza to, że na większości terenów naszego kraju anomalie wyniosą od 1,5 do aż 2 stopni Celsjusza w stosunku do normy wieloletniej ustalonej na podstawie danych z lat 1991-2020. Anomalie na tym poziomie przewidywane są także u naszych wschodnich sąsiadów – na Białorusi, Litwie i Łotwie. Nieco mniejsze anomalie, na poziomie od 1 do 1,5 stopnia Celsjusza, przewidywane są u naszych zachodnich sąsiadów oraz w Skandynawii.

W czerwcu zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza, jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych, najprawdopodobniej będą się kształtować na poziomie wyższym niż norma wieloletnia.

Jaki będzie lipiec 2024?

Cieplejsze niż w poprzednich latach będą także kolejne miesiące. Lipiec w 2024 roku zapowiada się z anomalią średniej temperatury na poziomie od 1 do 1,5 stopni Celsjusza. To niezbyt dobra wiadomość dla osób, które źle znoszą wysokie temperatury – już rok temu upały dały się we znaki i w wielu miejscach słupki rtęci na termometrach osiągały rekordowo wysokie wyniki. Jak wskazują prognozy długoterminowe IMGW, jedynie w północnej części kraju temperatury będą podobne do tych sprzed lat.

Pogoda na sierpień i wrzesień 2024

Anomalie nie opuszczą naszego kraju również w sierpniu i wrześniu. W ostatnim miesiącu wakacji IMiGW prognozuje anomalie w stosunku do normy wieloletniej ustalonej na podstawie danych z lat 1991-2020 na poziomie od 1 do 1,5 stopnia, natomiast we wrześniu - .

Czego nie przewidzą długoterminowe modele pogody?

IMiGW przedstawiło prognozę anomalii średniej temperatury powietrza na wakacje według nowoczesnego modelu CFS E3 od amerykańskiej instytucji rządowej National Oceanic and Atmospheric Administration. Jednocześnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Centrum Modelowania Meteorologicznego informuje, że prognozy długoterminowe mają swoje ograniczenia. W rezultacie, przewidzenie precyzyjnych temperatur i długości fal upałów z tak dużym wyprzedzeniem jest niemożliwe. Z czego to wynika?

Długoterminowe prognozy pogody, choć są coraz bardziej zaawansowane dzięki postępowi w technologii i modelowaniu, mają swoje ograniczenia zwłaszcza w obszarze przewidywania:

Szczegółowych warunków pogodowych. Dokładne przewidzenie specyficznych warunków pogodowych, takich jak dokładna temperatura, opady, wiatr w konkretnym miejscu i czasie, jest trudne jeśli chodzi o dłuższą perspektywę czasową. Dla przykładu, prognozy mogą sugerować, że będzie deszczowy tydzień, ale nie mogą dokładnie określić, którego dnia i o której godzinie spadnie deszcz.

Dokładne przewidzenie specyficznych warunków pogodowych, takich jak dokładna temperatura, opady, wiatr w konkretnym miejscu i czasie, jest trudne jeśli chodzi o dłuższą perspektywę czasową. Dla przykładu, prognozy mogą sugerować, że będzie deszczowy tydzień, ale nie mogą dokładnie określić, którego dnia i o której godzinie spadnie deszcz. Nagłych, lokalnych zjawisk pogodowych. Zjawiska takie jak burze, tornada, lokalne intensywne opady deszczu (burze z gradem) czy mikrowyładowania są trudne do przewidzenia na długi czas przed ich wystąpieniem. Te zjawiska często rozwijają się szybko i na małą skalę, co sprawia, że modele długoterminowe nie są w stanie uwzględnić ich z dużą dokładnością.

Dokładnego czasu i miejsca ekstremalnych zjawisk pogodowych. Chociaż modele mogą wskazywać możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, na długo przed ich wystąpieniem, dokładne prognozowanie, gdzie i kiedy uderzą, jest trudne do osiągnięcia na długo przed ich pojawieniem się.

Chociaż modele mogą wskazywać możliwość wystąpienia ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak huragany, na długo przed ich wystąpieniem, dokładne prognozowanie, gdzie i kiedy uderzą, jest trudne do osiągnięcia na długo przed ich pojawieniem się. Precyzyjnych zmian klimatycznych w krótkim okresie. Prognozy długoterminowe mogą wskazywać na ogólne trendy klimatyczne, ale przewidywanie dokładnych zmian klimatycznych na przestrzeni kilku tygodni czy miesięcy jest trudne. Klimatologia i prognozy długoterminowe zajmują się raczej ogólnymi tendencjami niż szczegółowymi zmianami.

Długoterminowe prognozy pogody mogą dostarczyć wielu cennych informacji na temat ogólnych trendów pogodowych. Nie mogą jednak przewidzieć z dużą dokładnością specyficznych, lokalnych warunków pogodowych i ekstremalnych – często dość nagłych - zjawisk atmosferycznych.