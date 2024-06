Ostrzeżenie przed burzami. IMGW wydał komunikat

IMGW podał, że w województwach podkarpackim i małopolskim, we wschodnich częściach śląskiego i świętokrzyskiego, a także w południowej części lubelskiego ostrzeżenie 2 stopnia przed burzami obowiązuje od godz. 10 w poniedziałek do godz. 2 we wtorek.

Burze w Polsce. Jest alert RCB

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do odbiorców w sześciu województwach ostrzeżenia SMS o możliwych podtopieniach, burzach, silnym wietrze i ulewnym deszczu zarówno w poniedziałek w trakcie dnia, jak i w nocy z poniedziałku na wtorek. SMS dostali mieszkańcy w województwach: świętokrzyskim, podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim i w części mazowieckiego (powiat lipski).

RCB apeluje, by w trakcie burzy znaleźć bezpieczne schronienie.

RCB przypomina, aby:

usunąć z parapetów i podwórek wszystkie przedmioty, które mogą zostać porwane przez wiatr;

przeparkować samochody w bezpieczne miejsce, jeżeli wcześniej były zaparkowane pod drzewami;

zapewnić bezpieczeństwo swoim zwierzętom, zwłaszcza tym przebywającym na zewnątrz;

przygotować oświetlenie zastępcze – latarki z zapasem baterii. Wiatr może uszkodzić linie energetyczne;

uważać podczas jazdy samochodem, po pierwsze ze względu na mogące się łamać konary i drzewa, po drugie – przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Gwałtowny wzrost stanów wód

W poniedziałek IMGW wydał również ostrzeżenia hydrologiczne pierwszego stopnia ws. gwałtownych wzrostów stanów wód. Obowiązują od Opola przez Częstochowę, Piotrków Trybunalski, Katowice, Bielsko-Białą, Kraków, Tarnów i Kielce po Krosno, Przemyśl, Sanok oraz Lesko.

Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne i stwarzających zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 55 mm, oraz porywy wiatru do 90 km/h. Lokalnie możliwy opad gradu.