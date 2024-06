- Cyfryzacja jest priorytetem działania Ministerstwa Zdrowia, gdyż uważamy rozwój systemów e-zdrowia za przyszłość. Wdrożenie centralnej e-rejestracji wymaga jednak istotnych zmian na poziomie ustawowym, jak też pewności, że odbiorcy systemu będą do tego przygotowani– mówił wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny, podczas posiedzenia sejmowej komisji zdrowia.

E-rejestracja do lekarzy specjalistów

Wdrażanie e-rejestracji jest stopniowe. Od czerwca obejmuje określone specjalizacje – planowane jest wdrożenie centralnej elektronicznej rejestracji do lekarza kardiologa oraz na badania przesiewowe: cytologię i mammografię.

E-rejestracja ma służyć pacjentom do zapisywania się, odwoływania wizyt, a koordynatorzy będą pilnować, by w systemie nie było niewykorzystanych "okienek". Według resortu, e-rejestracja ma zmniejszyć problem długich kolejek do specjalistów m.in. dzięki możliwości odwołania wizyty.

Według danych, średnio 20-30 proc. pacjentów nie stawia się na umówionej wcześniej wizycie m.in. dlatego, że skorzystali z wizyty prywatnej.

Ministerstwo Zdrowia, by zachęcić placówki do wzięcia udziału w pilotażu, będzie dopłacać placówkom medycznym, które zdecydują się wdrażać e-rejestrację. System zachęt dla realizatorów pilotażu będzie dysponował budżetem w wysokości 56 mln zł. Pojedyncze placówki mogą liczyć na wsparcie finansowe w wysokości od 10 tys. do 139 tysięcy zł.

Rozbudowa systemu e-rejestracji

W pierwszym etapie w zakresie objętym wcześniej pilotażem, a następne zakresy świadczeń będą sukcesywnie dodawane:

od czerwca 2024 r. do marca 2025 r. — dobrowolny pilotaż przygotowujący podmioty do wdrożenia e-rejestracji;

od kwietnia 2025 r. — wdrożenie systemowe, obowiązkowe dla wszystkich podmiotów leczniczych.

- Rozpoczynamy również konsultacje zmian ustawowych sankcjonujących centralną rejestrację jako narzędzie obligatoryjne od kwietnia 2025 r., szykując się na naturalne wyjście z pilotażu — dodał Wojciech Konieczny.