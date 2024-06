Od 1 czerwca 2024 roku wszelkie instytucje finansowe są zobowiązane do dokładnej weryfikacji rejestru numerów PESEL. Jest to środek mający na celu zapobieganie różnego rodzaju przestępstw, takich jak oszustwa związane np. z kredytami na czyjeś dane. Jeśli zastrzeżesz swój numer PESEL, nie będziesz w stanie skorzystać z usług kredytowych, zakupów na raty ani procedur notarialnych, takich jak transakcje dotyczące nieruchomości. Równocześnie, nawet jeśli ktoś pozna twój numer PESEL, nie będzie mógł go wykorzystać, aby wziąć kredyt w twoim imieniu.

Czy możesz wykupić receptę, jak zastrzeżesz numer PESEL?

Warto jednak pamiętać, że mimo zastrzeżenia numeru PESEL nadal można skorzystać z usług lekarza, zrealizować receptę, kupić bilety lotnicze i załatwić sprawy w urzędzie. Nowa procedura ma przewagę polegającą na tym, że jeśli instytucja finansowa udzieli pożyczki osobie, której numer PESEL jest zastrzeżony, nie będzie uprawniona do dochodzenia należności z tego tytułu. To stanowi zabezpieczenie przed oszustwami związanymi z nielegalnym wykorzystaniem danych przez osoby trzecie.

Co więc dalej z rutynowym stosowaniem numeru PESEL, na przykład przy realizacji recept czy rejestracji u lekarza? Nic się w zasadzie nie zmienia. Ani placówki medyczne, ani apteki nie należą do grupy podmiotów, które muszą weryfikować ten numer w bazie zastrzeżeń. Oznacza to, że nadal możemy używać go w kontaktach z nimi na takich samych zasadach jak dotychczas, bez względu na to, czy jest on zastrzeżony, czy nie. To samo dotyczy sytuacji takich jak załatwianie spraw w urzędzie czy kupowanie biletów lotniczych.

Jak zastrzec numer PESEL?

Możesz zastrzec swój numer PESEL poprzez:

Aplikację mObywatel.

Serwis gov.pl.

Urząd gminy.

Aby skorzystać z usługi przez internet, wymagane jest posiadanie profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub danych do logowania do bankowości elektronicznej. Wystarczy kliknąć Zastrzeż PESEL i się zalogować. System przeniesie cię do strony mObywatel.gov.pl. Następnie należy wybrać opcję "Zastrzeż PESEL".

Zastrzeżenie numeru PESEL można cofnąć

Potrzeba cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może pojawić się w sytuacjach, takich jak:

Tworzenie nowego rachunku bankowego.

Zaciąganie kredytu lub pożyczki.

Zakupu na raty.

Wypłata większej kwoty pieniędzy w placówce bankowej (przekraczającej trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wynoszącego 12 726 zł).

Podpisanie aktu notarialnego dotyczącego nieruchomości.

Otrzymanie kopii własnej karty SIM.

Konieczność cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL może pojawić się w związku z załatwianiem spraw z bankami, SKOK-ami, innymi instytucjami finansowymi, notariuszami oraz operatorami telekomunikacyjnymi. Jeśli chcesz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL, możesz to zrobić bezterminowo lub określić datę i godzinę, kiedy system automatycznie zastrzeże ponownie twój numer PESEL.