Piątki to czas, gdy katolicy poszczą i nie jedzą mięsa. 7 czerwca wypada uroczystość Najświętszego Serva Pana Jezua. To dla osób wyznających tę wiarę ważny dzień. Czy w związku z tym obowiązuje ich posty? Czy są zobowiązani do udziału w mszy świętej?