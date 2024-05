Uroczystość odbyła się odbyła się po po ekumenicznym nabożeństwie z okazji Międzynarodowego Dnia przeciwko Homofobii, Bifobii i Transfobii (IDAHOBIT), zorganizowanym przez warszawską parafię ewangelicko-reformowaną i warszawską Fundację Wiara i Tęcza. Wśród pobłogosławionych par byli Artur i Jan. Artur jest analitykiem danych, a Jan pracuje w jednym z warszawskich urzędów. Poznali się cztery lata temu przez Facebooka.

To błogosławieństwo jest dla nas bardzo ważne. Obydwaj jesteśmy osobami wierzącymi. Wiara pozwalała nam przetrwać liczne kryzysy, które pojawiały się w naszym życiu. Nigdy nie była tylko pustym obrzędem. Czasem stanowiła najmocniejszą kotwicę, która utrzymywała nas przy życiu– powiedział Artur.

Kościół o parach jednopłciowych

18 grudnia została opublikowana deklaracja Dykasterii Nauki Wiary "Fiducia supplicans", która stwierdza między innymi, że kapłani mogą błogosławić pary, które żyją w relacji pozamałżeńskiej, w tym pary osób tej samej płci. Błogosławieństwo może być udzielone tym osobom, które - uznając potrzebę pomocy Boga - "nie domagają się uznania swojego statusu".

Zawarto też uwagę, by "w celu uniknięcia jakiejkolwiek formy zamieszania i skandalu", gdy para w sytuacji nieregularnej lub tej samej płci prosi o błogosławieństwo, "nigdy nie będzie ono wykonywane w tym samym kontekście, co cywilne obrzędy związków lub nawet w relacji do nich", a także "nie w strojach, gestach i słowach właściwych dla małżeństwa".

Papież Franciszek odpowiada

Decyzja papieża Franciszka wywołała bardzo różne reakcje w Kościele. W krajach Zachodu wierni przyjęli ten dokument z zadowoleniem, jednak reprezentacja biskupów z Afryki oświadczyła, że nie będzie udzielać błogosławieństw parom jednopłciowym, ponieważ stałoby to "w bezpośredniej sprzeczności z etosem kulturowym społeczności afrykańskich”.

Głos zabrał też papież Franciszek. "Nikt się nie zgorszy, jeśli udzielę błogosławieństwa przedsiębiorcy, który być może wyzyskuje ludzi, a to jest przecież najcięższy grzech. Jednak oni są zgorszeni, jeśli udzielę go homoseksualiście… To jest hipokryzja! Wszyscy musimy się szanować. Wszyscy!" - powiedział papież w cytowanym przez portal CNN wywiadzie.