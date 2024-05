78 proc. Polaków deklaruje się jako wierzący, a 9 proc. jako głęboko wierzący - wynika z badania CBOS dotyczącego religijności Polaków - informuje Polsat News. Z kolei 14 proc. określa się jako niewierzących (w 2019 było to 8 proc.).

Pustki na niedzielnych mszach

Mocno za to spada odsetek ludzi, chodzących do kościoła co niedziela. O ile na początku badań - w 1997 - było to 50 proc. O tyle teraz mamy najniższy wynik w historii i wynosi on 34 proc. Z kolei rośnie odsetek osób, które deklarują że w ogóle nie uczestniczą w praktykach religijnych. Od 2011 do 2024 wzrósł on z 9 do 22 proc.

Spada liczba regularnie praktykujących

Z badań CBOS wynika też, że większość badanych zalicza się do wierzących i praktykujących. Regularnie wiarę praktykuje 39 proc., a nieregularnie 38 proc. To spadek, bo na początku pandemii regularnie praktykujących było 45 proc.