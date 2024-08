Pielgrzymka na Jasną Górę to jedna z najbardziej znanych i najważniejszych pielgrzymek w Polsce. Na Jasnej Górze, położonej w Częstochowie, znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. Miejsce to od wieków jest centrum kultu religijnego i celem pielgrzymek dla milionów wiernych.

Pielgrzymka to jednak również wydatek. Koszt udziału w pielgrzymce może znacznie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak długość trasy, sposób organizacji, środki transportu, zakwaterowanie oraz wyżywienie.

Ile kosztuje pielgrzymka na Jasną Górę?

Nawet 90 tys. pątników wyruszy niebawem na pielgrzymki. Celem jest Jasna Góra. To tu 15 sierpnia odbędą się uroczystości związane ze świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Najdłuższą trasę mają przed sobą pątnicy ze Szczecina i Gdańska. To aż 630 i 500 km. To oznacza, że każdego dnia mają do pokonania ok. 30 km. Ile kosztuje pielgrzymka na Jasną Górę?

Jak pisze Fakt, organizatorzy pielgrzymek sami ustalają cenniki, a "wpisowe" na tzw. pakiet pielgrzyma wynosi zwykle 300-350 zł. Za dzieci opłaty są niższe, podobnie jak w przypadku rodziny – często trzecia i każda kolejna osoba może liczyć na niższe koszty. Niższą opłatę "wpisową" ponoszą także służby pielgrzymkowe (porządkowi, pomoc medyczna czy muzycy), którzy płacą nawet o połowę mniej.

Do tego jednak trzeba doliczyć koszty dodatkowe. Jak informuje Fakt, np. uczestnicy pielgrzymki świderskiej ruszający z podwarszawskiego Otwocka, przy zapisie musieli dostarczyć kilogram cukru, konserwę mięsną oraz herbatę, kawę lub miętę.

Do tego pątnicy powinni mieć ze sobą również pieniądze na opłacenie noclegu już w Częstochowie. Za nocleg na podłodze bez materaca na sali gimnastycznej Wyższego Seminarium Duchownego płaci się 15 zł od osoby, podobnie na polu namiotowym.

Nocleg w łóżku to w Domu Pielgrzyma wydatek rzędu ok. 120 zł za osobę w pokoju jednoosobowym, 180 zł za pokój dwuosobowy i 210 zł za trzy osoby. Pątnicy muszą także pokryć koszty powrotu do swojego domu. Można to zrobić na własną rękę lub skorzystać z powrotu autokarem, który często oferują organizatorzy. Koszt wynosi ok. 80-100 zł od osoby.

Pielgrzymka 2024. Ile kosztuje?

Pielgrzymka to jednak nie tylko koszty, takie jak opłata organizacyjna czy koszty wyżywienia i zakwaterowania. To często także koszty dodatkowe, takie jak odpowiedni sprzęt (buty trekkingowe, plecak, śpiwór, karimata oraz odpowiednia odzież) ofiary oraz datki. Na pielgrzymkach często bowiem zbiera się dobrowolne ofiary na cele charytatywne czy utrzymanie sanktuariów. Koszty mogą wiązać się także z zakupem pamiątek religijnych, książek czy dewocjonaliów. Po zliczeniu wszystkich kosztów może okazać się, że udział w pielgrzymce kosztuje nawet ok. 1000 zł.