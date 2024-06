Wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk zapowiadał wcześniej, że rząd chce uszczelnić system pobierania 800 plus i doprowadzić do sytuacji, w której nie będzie już możliwe pobieranie zasiłku, a jednocześnie przebywanie w innym kraju. Zbudujemy kompleksowy system, który pozwoli natychmiast zawiesić świadczenie każdemu cudzoziemcowi, który pobiera je w Polsce w momencie, kiedy wyjeżdża on do innego państwa. Spodziewamy się tu dużych oszczędności, ponieważ jest u nas dużo takich osób - mówił.

Reklama

Podczas konferencji poświęconej nowym rozwiązaniom prawnym dotyczącym uczniów z Ukrainy w polskich szkołach, wiceministra edukacji Joanna Mucha powiedziała, że od 24 lutego 2022 r., w ciągu pierwszych trzech miesięcy wojny w Ukrainie, do Polski przybyły 3 mln uchodźców z Ukrainy, z czego 43 proc. to były dzieci do 17. roku życia.

Nie wiemy dokładnie, ile spośród nich zostało w Polsce, ale wiemy, że w polskich szkołach spośród grupy uchodźców, którzy przybyli do nas po napaści Rosji na Ukrainę, nadal uczy się 145 tys. ukraińskich dzieci i 34 tys. w polskich przedszkolach- podała. Mucha zaznaczyła, że wiele - najczęściej matek, ale też rodziców nie wysłało dzieci do polskiej szkoły. Często powodem takiej decyzji - dodała - było przekonanie, że bardzo szybko wrócą do Ukrainy.

Obowiązek szkolny połączony z 800 plus

Wiceministra powiedziała, że liczba dzieci, które nie zostały wysłane do polskiej szkoła była szacowana na 150 tys. "Z naszych szacunków wynika, że jest ona mniejsza (...) prawdopodobnie o połowę mniejsza" - dodała. Wyjaśniła, że szacunki przeprowadzono m.in. na podstawie danych z bazy PESEL ukraińskiego i z bazy osób pobierających świadczenie 800 plus.

Zaprosimy te dzieci do polskiej szkoły. Od 1 września będzie je obowiązywał obowiązek szkolny, będą chodziły do polskich szkół. Co więcej, obowiązek szkolny będzie połączony z pobieraniem zasiłku 800 plus- powiedziała Mucha. Zmiana została wprowadzona nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Mucha przekazała, że z obowiązku szkolnego będą wyłączeni ci, którzy poszliby do klasy maturalnej, a MEN będzie pomagać stronie ukraińskiej w przeprowadzeniu matur dla nich.