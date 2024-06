"To dla mnie wielki zaszczyt i nie mniejsza odpowiedzialność za dalszy rozwój PAH, która przez trzy dekady dotarła z pomocą do ponad 16,5 mln osób w 52 krajach świata. Skala działań Fundacji jest imponująca, to obecnie największa polska organizacja realizująca pomoc humanitarna, zatrudniająca setki osób na całym świecie – powiedział Bagiński, cytowany w informacji PAH.

Jak zaznaczył - podwaliny wszystkich tych aktywności stworzyła Janina Ochojska - symbol humanitaryzmu i zaangażowania wszędzie tam, gdzie ludziom dzieje się krzywda.

"PAH radziła sobie beze mnie"

PAH wskazała w informacji, że przez ostatnich pięć lat, podczas których Janina Ochojska zawiesiła aktywność w Fundacji na rzecz pracy w Parlamencie Europejskim, organizacją kierował czteroosobowy zarząd, który skupiał się na rozwoju strategicznych projektów humanitarnych, zwłaszcza tych związanych pomocą ofiarom wojny w Ukrainie.

"Polska Akcja Humanitarna w tym czasie nie tylko wyrosła i dojrzała, ale też doskonale radziła sobie beze mnie. Cieszy mnie, że realizuje działania na nieprawdopodobną skalę i ma coraz ambitniejsze plany. Przyszedł czas na zmiany. Pozostaję w Radzie Fundacji, a ona sama zawsze będzie bliska memu sercu, jednak teraz chcę poświęcić maksimum czasu i energii mojemu nowemu projektowi" - przekazała Ochojska, której wypowiedź zacytowano w informacji prasowej PAH.

Fundacja zaznacza, że wartości PAH pozostają niezmienne i nadal będzie ona rozwijała skalę i stabilność zaangażowania, aby pomagać ludziom tam, gdzie jest to konieczne.