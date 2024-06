Śmiertelny wypadek w Tatrach. Turysta spadł z Orlej Perci

Wypadek miał miejsce w czwartek po południu. Ze względu na zalegającą mgłę i opady deszczu, wezwani na pomoc ratownicy TOPR nie mogli użyć śmigłowca. Na miejsce dotarła piesza wyprawa z Doliny Gąsienicowej.

Jak relacjonował ratownik dyżurny, po dotarciu na miejsce okazało się, że turysta spadając zatrzymał się nad ostatnim progiem w żlebie, w związku z czym do wydobycia ciała konieczne było użycie technik linowych. Po upuszczeniu ciała turysty w noszach do szlaku, zniesiono je do schroniska Murowaniec na Hali Gąsienicowej, skąd dalej samochodem przewieziono do Zakopanego.

Reklama

Wypadki w Tatrach

Nie był to jedyny wypadek tego dnia w okolicy. W trakcie trwania wyprawy, w sąsiednim Zawratowym Żlebie, doszło do kolejnego upadku turystki z wysokości. Kobieta doznała stłuczeń ciała i została sprowadzona do schroniska Murowaniec i następnie przewieziona samochodem terenowym do szpitala. Pomocy potrzebowała również towarzyszka turystki, którą ratownicy bezpiecznie sprowadzili na dół.

Obydwie wyprawy ratownicze zakończyły się o północy, a udział w nich wzięło 18 ratowników.

Reklama

W ubiegłym tygodniu, również na Orlej Perci w rejonie Małego Koziego Wierchu, także zginął turysta.

Jak ocenili ratownicy TOPR, obydwa upadki wydarzyły się na skutek poślizgnięcia na zmrożonym śniegu. W czwartek panowały niekorzystne warunki do uprawiania turystyki wysokogórskiej. Ratownicy TOPR apelują o rozwagę i odpowiedni dobór tras wędrówki. Poruszanie się w wyższych partiach gór nadal wymaga posiadania odpowiedniego sprzętu turystycznego jak raki, czekan oraz kask.