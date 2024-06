Uwaga! Dziś i w nocy (19/20.06) burze, ulewny deszcz, grad i silny wiatr. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Zabezpiecz rzeczy, które możne porwać wiatr" - alert o takiej treści został rozesłany do mieszkańców 11 województw w związku z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O rozesłaniu alertu poinformowało w środę Rządowe Centrum Bezpieczeństwa na portalu X.

Do kogo został wysłany Alert RCB

Alert został rozesłany do następujących województw:

dolnośląskiego;

opolskiego;

śląskiego;

małopolskiego;

podkarpackiego;

świętokrzyskiego;

łódzkiego;

mazowieckiego;

lubelskiego;

wielkopolskiego – powiaty: kępiński, krotoszyński, ostrzeszowski, rawicki, gostyński, jarociński, pleszewski, ostrowski, Kalisz, kaliski, turecki, kolski;

podlaskiego – powiaty: bielski, hajnowski, siemiatycki, białostocki, Białystok, grajewski, kolneński, Łomża, łomżyński, moniecki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

RCB powołując się na IMiGW wskazuje, że prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km/h, lokalnie do 110 km/h. Miejscami grad, lokalnie o średnicy do około 6 cm. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina także o możliwych przerwach w dostawie prądu, unikaniu otwartych przestrzeni a także o zabezpieczeniu rzeczy, które może porwać wiatr.