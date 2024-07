Smartfony stały się nieodłączną częścią naszego życia. Od komunikacji, przez rozrywkę, po zarządzanie codziennymi sprawami – służą nam do tak wielu rzeczy, że wykorzystywane są przez nas niemal nieustannie. Jednym z kluczowych elementem, który umożliwia korzystanie z tych urządzeń jest bateria.

Choć technologie dotyczące produkcji, ładowania oraz wydłużania żywotności baterii nieustannie się rozwijają a prace nad nowymi materiałami, takimi jak grafen, czy nowe technologie ładowania (jak choćby ładowanie bezprzewodowe na duże odległości) mogą w przyszłości zrewolucjonizować sposób, w jaki korzystamy z naszych urządzeń, póki co wciąż mamy w tym zakresie ograniczone możliwości. W rezultacie telefon musimy ładować zwykle co kilka dni lub nawet codziennie. Jak zatem dbać o baterię i korzystać z telefonu, by maksymalnie wydłużyć jej żywotność i zapewnić niezawodne działanie? Sprawdź!

Jak NIE ładować baterii w telefonie?

Bateria w smartfonie zużywa się nawet w momencie, gdy aktywnie z niego nie korzystamy. Wiele osób narzeka na zbyt krótki czas trwania baterii i wspomina czasy, gdy telefon mógł działać na jednym ładowaniu nawet przez tydzień. Często jednak to my popełniamy błędy, które skracają żywotność baterii. Oto podstawowe błędy najczęściej popełniane przez użytkowników.

Ładowanie baterii do 100 proc.

Praktyka ta obciąża akumulator. Gdy bateria osiąga pełne naładowanie proces ładowania kończy się. Jednak każdy krótki spadek napięcia sprawia, że ładowanie automatycznie się wznawia. To z kolei negatywnie wpływa na żywotność baterii.

Podłączanie telefonu do ładowania na całą noc

W trakcie ładowania temperatura urządzenia wzrasta. To z kolei osłabia baterię oraz może wpływać negatywnie na inne komponenty urządzenia. Ładowanie smartfona przez całą noc może też skutkować różnymi awariami.

Rozładowywanie baterii do zera

Przekonanie o konieczności formowania baterii oraz o efekcie pamięci to jeden z powtarzanych mitów, który jednak… dotyczy starych typów baterii niklowo-kadmowych. Obecnie nie są już one wykorzystywane w produkcji smartfonów. Zamiast nich producenci stosują baterie litowo-jonowe i litowo-polimerowe. Te rodzaje z kolei nie wykazują efektu pamięci, a ich rozładowywanie do zera może im wręcz zaszkodzić.

Jak dbać o baterię w telefonie?

Istnieją również sposoby, by zadbać o akumulator w smartfonie. Poniżej przedstawiamy niektóre z nich.

Krótsze i częstsze ładowanie baterii

Krótsze i częstsze ładowanie baterii niklowo-kadmowych może mieć pozytywny wpływ na ich żywotność. Dla przykładu – warto ładować telefon przez kilkanaście minut np. z poziomu 40 proc. do 60 proc., ponieważ może to wydłużyć żywotność baterii. Zdaniem niektórych specjalistów, warto podłączyć smartfona do ładowania, gdy poziom naładowania spadnie do 20 proc. i odłączyć gdy osiągnie 80 proc.

Unikanie ekstremalnych temperatur

Ekstremalne temperatury mogą negatywnie wpływać na żywotność baterii. Wysokie temperatury mogą prowadzić do przegrzewania i uszkodzeń, podczas gdy niskie mogą zmniejszać wydajność baterii.

Aktualizacje oprogramowania

Regularne aktualizacje oprogramowania mogą zawierać poprawki i optymalizacje zarządzania energią, które pomagają wydłużyć czas pracy baterii.