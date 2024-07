Plany te zakładają ściągnięcie do Rosji około 40 tysięcy Palestyńczyków, w tym wielu byłych bojowników ze Strefy Gazy, którzy mają być następnie skierowani na granicę - mówił Forsalowi Aliksandr Azrau, były oficer białoruskich służb. Zdaniem ekspertów, może to prowadzić do eskalacji wojny hybrydowej przeciwko Zachodowi.

Rosja ściąga palestyńskich migrantów

Informacje z rosyjskich mediów wskazują, że Rosja planuje rozmieszczenie palestyńskich migrantów w dziewięciu różnych regionach, w ramach przygotowań do nowego kryzysu migracyjnego. Byli funkcjonariusze białoruskich służb specjalnych, zrzeszeni w organizacji ByPol, potwierdzają, że Rosja zamierza wysłać tych migrantów na granicę z Polską, co może prowadzić do poważnych napięć w regionie - czytamy na portalu.

Atak na Polskę

Białoruska opozycja ostrzega, że masowe ściąganie bojowników do Rosji jest przygotowaniem do nowej odsłony wojny hybrydowej z Zachodem. Atak może nadejść nie tylko od strony Białorusi, ale również od północy, poprzez obszar Kaliningradu. Celem nie jest jednak Polska, lecz destabilizacja całej Unii Europejskiej poprzez infiltrację jej granic przez radykalnych migrantów.

Zwiększone napięcia na granicy

W obliczu nadchodzącego kryzysu, Polska intensyfikuje swoje działania na granicy z Białorusią. Codziennie zatrzymywane są dziesiątki osób próbujących nielegalnie przekroczyć granicę. Byli funkcjonariusze białoruskich służb specjalnych podkreślają, że Rosja przygotowuje się do nasilenia działań hybrydowych, co stanowi poważne zagrożenie dla stabilności regionu.