Takie stanowisko jest już m.in. w Amsterdamie, Tuluzie, Florencji, Pradze. Od dziś także w Krakowie. Burmistrz nocny będzie odpowiedzialny "za wyznaczanie kierunków rozwoju oraz koordynację działań związanych z gospodarką nocy. Celem jego pracy stanie się ochrona dziedzictwa kulturowego Krakowa oraz kształtowanie właściwych relacji pomiędzy mieszkańcami, przedsiębiorcami i odwiedzającymi miasto. Stanie również na czele Komisji Zrównoważonej Gospodarki Nocy, złożonej z przedstawicieli rady miasta, rad dzielnic, przedsiębiorców i nieformalnych grup mieszkańców" - czytamy w komunikacie miasta.

Reklama

Nabór na to stanowisko został ogłoszony pod koniec czerwca, z inicjatywy Aleksandra Miszalskiego, prezydenta Krakowa. Do konkursu na to stanowisko zgłosiło się 21 osób, z czego 12 zakwalifikowało się do testu wiedzy. W ostatnim etapie, czyli w rozmowach rozstrzygających, wzięło udział 8 osób. Jacek Jordan,nowo wybrany burmistrz nocny, to historyk kultury, pedagog, przedsiębiorca, przewodnik turystyczny, pilot wycieczek po całej Europie, posiadający 18-letni staż pracy na rynku turystycznym: krakowskim, krajowym i międzynarodowym, dowódca patroli City Helpers, mieszkaniec Krakowa.

"Kraków będzie miał szeryfa"

Mówi się o tym, że Kraków będzie miał szeryfa. Proszę Państwa, od "szeryfowania" jest policja i straż miejska. Natomiast moim zadaniem, jako burmistrza nocnego, będzie rozmowa i negocjacje z trzema grupami interesariuszy: mieszkańcami, podmiotami gospodarczymi i turystami. Każdy z nich musi zrozumieć, gdzie jest jego partykularny interes, a gdzie jest dobro miasta – powiedział Jacek Jordan, nowo wybrany burmistrz nocny.

Podczas spotkania z dziennikarzami, ale i okolicznymi mieszkańcami zaznaczył, że doskonale zna Kraków i problemy, które towarzyszą nocnemu życiu miasta. Za największą bolączkę uznał hałas. Dodał również, że potrzebne jest znalezienie miejsca w centrum Krakowa, gdzie można uruchomić życie nocne i odciążyć Rynek.

Ze względu na specyfikę pracy, kandydat na burmistrza nocnego musiał wykazać się bardzo dobrą znajomością języka angielskiego.