Jak informuje RMF do zdarzenia doszło ok. godz. 12:30. Do kantoru przy ul. Szczepańskiej w Krakowie wszedł ubrany na czarno mężczyzna. Zaatakował niebezpiecznym narzędziem pracownika kantoru. Poszkodowany trafił do szpitala. Nie wiadomo, w jakim jest stanie. Trwa obława za napastnikiem.

Na miejscu trwają czynności śledczych, zabezpieczane są ślady przestępstwa. Policja ustala, czy sprawca okradł kantor.