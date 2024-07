Przemysław Babiarz zawieszony

"Wzajemne zrozumienie, tolerancja, pojednanie – to nie tylko podstawowe idee olimpijskie, to także fundament standardów, którymi kieruje się nowa Telewizja Polska. Nie ma zgody na ich łamanie. Informujemy, że po wczorajszych skandalicznych słowach Przemysława Babiarza, został on zawieszony w obowiązkach służbowych i nie będzie komentował zmagań podczas Igrzysk Olimpijskich" - czytamy w komunikacie TVP.

Babiarz o "Imagine" Lennona

Podczas ceremonii wykonano wiele znanych utworów muzycznych, a jednym z nich był "Imagine" Johna Lennona.

- Świat bez nieba, narodów i religii. To jest wizja pokoju, który ma wszystkich ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety — powiedział Babiarz. Słowa dziennikarza TVP wywołały falę komentarzy w mediach społecznościowych.