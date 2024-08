Kwestia wydłużenia urlopu wypoczynkowego co jakiś czas pojawia się w dyskusji publicznej. W ostatnim czasie taką propozycję przedstawiło NSZZ "Solidarność".Propozycje związkowców zakładają jednak, że urlop byłby wydłużany stopniowo. To oznacza, że nie dostalibyśmy od razu pełnych 35 dni do wykorzystania.

Wymiar czasu pracy w Polsce

Polska, na tle innych krajów europejskich, ma jeden z najdłuższych wymiarów czasu pracy. Standardowy tydzień pracy wynosi w Polsce 40 godzin podczas gdy np. we Francji jest to 35 godzin. Także w Wielkiej Brytanii "roboczy tydzień" jest krótszy. W Niemczech mimo że standardowy tydzień pracy trwa 40 godzin wiele firm praktykuje 35-38 godzinny tydzień pracy.

Urlop wypoczynkowy. Kiedy 20 a kiedy 26 dni urlopu?

Obecnie wszystkim osobom zatrudnionym w ramach umowy o pracę przysługuje 20 lub 26 dni urlopu. O tym, czy dana osoba otrzymuje 20 czy 26 dni urlopu, decyduje staż pracy. Osoby o stażu pracy mniejszym niż 10 lat mają 20 dni urlopu wypoczynkowego, a osoby, które pracują dłużej – 26 dni. W staż pracy wlicza się również wykształcenie. Za ukończenie szkoły wyższej przysługuje 8 lat, szkoły policealnej 6 lat, a szkoły średniej 5 lat – przy czym okresy te się nie sumują.

Kodeks Pracy przewiduje obecnie, poza urlopem wypoczynkowym, również:

5 dni urlopu opiekuńczego (przysługuje nie tylko rodzicom, nie ma znaczenia staż pracy)

(przysługuje nie tylko rodzicom, nie ma znaczenia staż pracy) 2 dni tzw. zwolnienia z powodu siły wyższej (nie ma znaczenia staż pracy)

(nie ma znaczenia staż pracy) 2 dni lub 16 godzin na opiekę nad dzieckiem (nie ma znaczenia staż pracy)

35 dni urlopu. Od kiedy?

Kiedy wejdzie 35 dni urlopu? Czy sytuacja się zmieni i nowe propozycje zmian w Prawie pracy obejmą wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 35 dni? Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie odniosło się jeszcze do pomysłu NSZZ "Solidarność".

Resort zadeklarował jednak, że jeszcze w trakcie trwania obecnej kadencji rządu wprowadzi rewolucyjne zmiany w wymiarze czasu pracy. Wśród propozycji Nowej Lewicy są m.in. te dotyczące 35 dni urlopu oraz 35-godzinnego tygodnia pracy. Skrócenie tygodnia pracy polegałoby na stopniowym zmniejszaniu liczby godzin – początkowo skróceniu tygodnia pracy o 2 godziny, a z czasem – o 5. Czy ministerstwo rozważy oba scenariusze? Pytanie pozostaje otwarte. Badania świadczą jednak o tym, że Polacy należą do czołówki najbardziej przepracowanych nacji w Europie.