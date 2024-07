Długi weekend w sierpniu. Kiedy wziąć wolne?

Okazja na długi sierpniowy weekend (okrzyknięty przez wielu sierpniówką) pojawia się w dzięki temu, że 15 sierpnia to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. W tym dniu obchodzimy Święto Wojska Polskiego ustanowione na pamiątkę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. 15 sierpnia to również ważne święto dla katolików, którzy obchodzą wtedy święto Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny, potocznie zwane świętem Matki Boskiej Zielnej.

W tym roku 15 sierpnia wypada w czwartek. To oznacza, że jeśli pracodawca wyrazi zgodę, można wziąć urlop w piątek (16 sierpnia) i cieszyć się długim weekendem. Warto pamiętać, że pracodawca może, ale nie musi się na to zgodzić. Jeżeli ktoś z powodu specyfiki wykonywanego zawodu 15 sierpnia będzie musiał pracować, pracodawca powinien mu oddać wolny dzień w innym terminie.

Czy 15 sierpnia sklepy są otwarte?

W dniu 15 sierpnia obowiązuje zakaz handlu. Nieczynne będą supermarkety, galerie handlowe, markety budowlane itd. Wyłączone z zakazu handlu są miejsca, w którym za ladą staje właściciel. Zakaz nie dotyczy też np. punktów gastronomicznych, stacji paliw czy punktów handlowych na lotniskach, dworcach czy w portach.

Czy trzeba iść do kościoła 15 sierpnia?

Jak już wspomnieliśmy, 15 sierpnia kościół rzymskokatolicki obchodzi uroczystość Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych świąt maryjnych w roku liturgicznym. Zalicza się je do grupy świąt nakazanych. Oznacza to, że 15 sierpnia wierni powinni uczestniczyć we mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania pracy. W rejonach wiejskich 15 sierpnia często organizowane są również tzw. dożynki – święto organizowane z okazji zakończenia żniw, w trakcie którego w kościołach święci się wieńce ze zbóż i kwiatów przyniesione przez rolników.

Kiedy w tym roku wypada 1 września?

Dla osób, które zastanawiają się nad tym, czy w tym roku w sierpniu będzie jeszcze jakaś okazja do dodatkowego wolnego, nie mamy dobrych wieści. Mam za to dobre informacje dla uczniów. 1 września w tym roku wypada w niedzielę. To oznacza, że dzieci i młodzież rozpoczną rok szkolny 2 września. Ich wakacje będą o jeden dzień dłuższe.