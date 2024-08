Celem jest przywrócenie nazwy stosowanej krótko po II wojnie światowej oraz widniejącej na mapach, gdy miasto było znane jako niemiecki Landsberg.

Gorzów Wielkopolski zmieni nazwę?

Zakończyły się konsultacje społeczne w sprawie ewentualnej zmiany nazwy miasta Gorzowa Wielkopolskiego na sam Gorzów. W ankiecie online wzięło udział 6 487 osób, pozostałe dane są opracowywane - powiedział Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne to nie tylko ankieta. To także kilkaset uwag, które spłynęły i które wymagają opracowania. To także głosy z formularzy papierowych, które są weryfikowane ręcznie - powiedziała cytowana przez portal samorzad.pap.pl dyr. Biura Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji gorzowskiego magistratu Anna Bonus-Mackiewicz.

Konsultacje społeczne, mają zakończyć się w sierpniu 2024 roku. Prezydent miasta, Jacek Wójcicki, ogłosił, że przygotowane zostaną materiały informacyjne i edukacyjne oraz kampania promocyjno-informacyjna, aby mieszkańcy mogli uzyskać pełną wiedzę potrzebną do podjęcia świadomej decyzji.

"Nazwa wprowadza w błąd"

Zmiana nazwy jest motywowana przede wszystkim historycznymi i administracyjnymi nieścisłościami, a także chęcią poprawy wizerunku miasta. Wiele osób uważa, że obecna nazwa wprowadza w błąd, lokując Gorzów blisko Poznania, zamiast w województwie lubuskim.