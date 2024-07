Wiele nowoczesnych firm, a także instytucji decyduje się na wprowadzenie biurek z elektryczną regulacją wysokości, by poprawić warunki pracy i zdrowie swoich pracowników. Na taki krok decydują się zarówno duże korporacje, jak i mniejsze przedsiębiorstwa, a nawet instytucje państwowe.

Reklama

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Jedną z nich jest Apple. Dyrektor generalny firmy Tim Cook określił siedzenie mianem "nowego raka" i zaznaczył, że wszyscy pracownicy w nowej siedzibie firmy w Kalifornii otrzymali biurka stojące.

Także firma Maersk wprowadziła biurka z elektryczną regulacją wysokości do swoich nowych biur. "Współczesne środowisko biurowe nie obejdzie się bez biurek z regulacją wysokości" – mówił Thomas Schumacher, zatrudniony na stanowisku Agency Operation Coordinator w Maersk Germany. Jego zdaniem, stanowiska do pracy siedząco-stojącej powinny stanowić standardowe wyposażenie współczesnego biura.

Jakie korzyści daje praca na stojąco? Okazuje się, że ochrona przed wystąpieniem groźnych chorób przewlekłych to tylko jedna z ogromu korzyści!

Reklama

Praca biurowa na stojąco. Wyniki badań są szokujące!

Na przeprowadzenie badań w tym zakresie zdecydowała się m.in. brytyjska służba zdrowia. Pracownicy NHS biorący udział w badaniu skrócili czas spędzany w pozycji siedzącej przy biurku. Rezultaty były zaskakujące!

Pracownicy NHS (odpowiednika polskiego NFZ) wzięli udział w badaniu skracając czas spędzany w pozycji siedzącej przy biurku o ponad 80 minut dziennie. Badanie przeprowadzono z udziałem 146 pracowników, z których nieco ponad połowa zamieniła swoje zwykłe biurka na stojące stanowiska pracy.

Wyniki badania wskazują, że biurka stojące mogą zmniejszać zmęczenie pracowników i zwiększać ich produktywność. Wyniki opublikowano w British Medical Journal (BMJ). Badanie wykazało, że osoby, które przeszły ze stosunkowo siedzącego trybu życia na pracę stojącą, częściej zgłaszały większe zaangażowanie w pracę i mniej problemów mięśniowo-szkieletowych.

Jak zaznaczyła zaangażowana w badania dr Charlotte Edwardson z Uniwersytetu w Leicester "siedzący tryb pracy wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na cukrzycę, śmiertelnością i problemami mięśniowo-szkieletowymi, takimi jak ból szyi i ramion".

Pracownicy NHS biorący udział w badaniu przed przystąpieniem do niego spędzali 9,7 godzin dziennie w pozycji siedzącej. Po trzech miesiącach ich czas siedzenia był niższy średnio o 50,62 minuty dziennie, po sześciu miesiącach – o 64,4 minuty dziennie, a po 12 miesiącach - o 82,39 minuty dziennie.

Praca na stojąco – korzyści

Duża ilość czasu spędzanego w pozycji siedzącej jest coraz częściej wskazywana jako potencjalne zagrożenie dla zdrowia pracowników biurowych. Tymczasem praca na stojąco niesie za sobą wiele korzyści zdrowotnych i poprawia komfort pracy.

Praca na stojąco może pozytywnie wpływać na krążenie krwi i zwiększać poziom energii oraz koncentracji. Zmiana pozycji w ciągu dnia może również przeciwdziałać zmęczeniu i zwiększać produktywność. Dodatkowo, biurka regulowane promują zdrowy styl życia, pomagając w utrzymaniu prawidłowej postawy ciała i mogą przyczynić się do ogólnej poprawy samopoczucia pracowników.

Praca na stojąco może również zmniejszyć dolegliwości bólowe związane z długotrwałym siedzeniem, takie jak ból dolnej części pleców, ponieważ zmniejsza nacisk na kręgosłup i poprawia postawę. Stanie sprzyja także lepszemu krążeniu krwi w porównaniu do siedzenia, co może zmniejszyć ryzyko chorób układu krążenia i zakrzepicy.

Zmiana pozycji w ciągu dnia może także zwiększyć energię, co prowadzi do wyższej produktywności i lepszego samopoczucia. Praca na stojąco pozwala także spalić więcej kalorii niż siedzenie, co pomaga w utrzymaniu zdrowej wagi i przeciwdziała otyłości.

Wreszcie, praca na stojąco wiąże się z obniżeniem ryzyka chorób przewlekłych. Regularne stanie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób przewlekłych, takich jak cukrzyca typu 2, choroby serca i niektóre nowotwory, dzięki lepszemu metabolizmowi i mniejszemu poziomowi glukozy we krwi.

Potwierdziło to m.in. badanie opublikowane przez australijski Deakin University, które wykazało, że biurka stojące mogą zwiększyć oczekiwaną długość życia dzięki zmniejszeniu ryzyka wystąpienia chorób serca i cukrzycy typu 2.