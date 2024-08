Ceremonia otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu zbulwersowała środowiska chrześcijańskie, kiedy została pokazana scena, która mogła nawiązywać do obrazu Leonarda da Vinci "Ostatnia wieczerza" z udziałem drag queens.

Jak podaje portal Radio ZET redemptorysta uważa, że mieliśmy do czynienia z upadkiem cywilizacji Zachodu.

Rydzyk: Zachód umiera

Pokazują kulturę Francji na cały świat. I co? Bluźnierstwa! Zachód umiera. Czy Polska umrze? Trzeba się wziąć do modlitwy z gorącą miłością i do pracy. Maryja ukochała Polskę, ale ona za nas nic nie zrobi. Maryja kocha cały świat. To zależy od ludzi, jak odpowiedzą - tłumaczył dyrektor Radia Maryja.

Ostrzeżenia duchownego

Modlitwa! Nie ustawajcie w modlitwie i nie wątpcie. Nie przekleństwo, jak widzicie zło, tylko działajcie z miłością Trzeba odzyskać całą Polskę – cytuje portal duchownego. A jak głosujemy? A jak pracujemy nad Polską, nad młodzieżą? Do jakich szkół i uniwersytetów posyłamy dzieci? To, co było w Paryżu, chcą wprowadzić także do nas - uważa Rydzyk.

Francuski episkopat skrytykował ceremonię

Konferencja Episkopatu Francji (CEF) skrytykowała otwarcie Letnich Igrzysk Olimpijskichw Paryżu za "ośmieszanie chrześcijaństwa".

"Dziś rano nasze myśli są z tymi chrześcijanami ze wszystkich kontynentów, którzy poczuli się obrażeni przesadą i prowokacyjnym charakterem pewnych scen" - napisali autorzy oświadczenia.