Jarosław Kaczyński w sobotę na konferencji prasowej odniósł się do piątkowej konferencji premiera Donalda Tuska oraz szefów MSWiA, MS i MF: Tomasza Siemoniaka, Adama Bodnara i Andrzeja Domańskiego oceniając, że była ona "wyrazem patologii" obecnej "patowładzy". Podkreślił, że podpisane pomiędzy tymi resortami porozumienie budzi wątpliwości w zakresie podstawy prawnej oraz faktu, że zawierane jest pomiędzy "nadzorowanym (MSW) a nadzorującym (MS)".

Reklama

To nie jest najważniejsza sprawa w tej kwestii, chociaż też warto ją postawić. Najważniejszą sprawą jest to, że ta władza w dalszym ciągu chce się posługiwać fałszywą propagandą. Tak skonstruowano te 100 mld zł, które w potocznym rozumieniu mają być po prostu "ukradzione" przez Prawo i Sprawiedliwość, a w nieco bardziej subtelny sposób, nielegalnie wydane" - powiedział prezes PiS.

Tusk: 100 mld zł mogło być wydane niezgodnie z prawem

Działania Krajowej Administracji Skarbowej prowadzone są w 90 jednostkach, postępowania dotyczą 100 mld zł; kwota do zwrotu na ten moment to ponad 5 mld zł - przekazał w piątek premier Donald Tusk, mówiąc o odzyskiwaniu mienia Skarbu Państwa wydanego niezgodnie z prawem. Szef rządu poinformował, że dzięki posiadanym uprawnieniom dyrektorzy izb administracji skarbowej od lutego br., prowadzą postępowania w 90 jednostkach i podmiotach, które podlegają 17 resortom w rządzie. Codziennie pracuje nad tymi sprawami 200 kontrolerów - przekazał.

Kwota wydatkowanych środków publicznych, ta podejrzana kwota, (...) wymagająca zbadania - bo zachodzi podejrzenie, bo są powody, aby sądzić, że te środki były wydatkowane niezgodnie z prawem, z naruszeniem procedur, przepisów, albo na szkodę interesu społecznego - to jest kwota, która w tej chwili osiągnęła 100 mld zł- podkreślił. Premier poinformował również, że do tej pory złożono ponad 60 zawiadomień o podejrzeniu przestępstwa do prokuratury, rzecznika dyscypliny finansów publicznych oraz CBA.

Reklama

Zawiadomienia do prokuratury

Kwota nieprawidłowości, to, o czym już wiemy, mamy udokumentowane, to jest kwota 3,2 mld zł. To są już te pieniądze, które są już bardzo dokładnie opisane i będziemy skutecznie domagać się zwrotu tych środków - powiedział. Zaznaczył, że "w pozostałym zakresie", ogólnie precyzyjnie opisano już nieprawidłowości na ponad 5 mld zł. Zawiadomienia będą składane do odpowiednich organów, w tym do prokuratury sukcesywnie - zapewnił.

KAS, a także inne służby chcą przygotować te wnioski perfekcyjnie, tak aby skuteczność ściągania tych pieniędzy od instytucji, czy organizacji. A w wypadku niemożności ściągnięcia środków od tych instytucji lub organizacji będziemy je ściągali od członków zarządów, zgodnie z prawem. Te procedury już zostały rozpoczęte - poinformował.