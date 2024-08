W Prokuraturze Rejonowej w Zakopanem wszczęto postępowanie dotyczące pobicia mężczyzny. Wstępnie zostało zakwalifikowane jako przestępstwo z artykułu 157 Kodeksu Karnego (pobicie – PAP), jednakże z uwagi na śmierć mężczyzny kwalifikacja przestępstwa ulegnie zmianie. Obecnie postępowanie toczy się w sprawie, co znaczy, że jeszcze nikomu nie przedstawiono zarzutów - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu Justyna Rataj-Mykietyn.

Strażak pobity w remizie w Białym Dunajcu

Z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie udziela informacji, co do okoliczności tego zdarzenia. Ciało mężczyzny zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych.

Do bójki doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia w remizie OSP w Białym Dunajcu. W wyniku pobicia 25-letni strażak trafił w ciężkim stanie do szpitala w Nowym Targu, gdzie w weekend zmarł.