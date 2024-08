Zespół ds. Funduszu Kościelnego. Rząd Tuska obiecywał zmiany

W trakcie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi w 2023 roku wszystkie największe partie opozycyjne obiecywały likwidację Funduszu Kościelnego. Już po utworzeniu rządu premier Donald Tusk zapowiedział powołanie międzyresortowego zespołu, a także przyznał, że jego kwestia to przede wszystkim sprawa "przyjaznego, ale definitywnego rozdziału Kościoła od państwa".

Taki też zespół powstał. Jego przewodniczącym został wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. W jego składzie znaleźli się także minister finansów, szef MSWiA, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, minister do spraw społeczeństwa obywatelskiego, a także szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zespół wraca do prac ws. zmian w Funduszu Kościelnym

Do tej pory zespół ws. Funduszu Kościelnego spotkał się tylko raz. Miało to miejsce 9 lutego. Zaś do 31 marca 2024 r. na biurko premiera miał trafić pierwszy raport dotyczący jego prac. Zgodnie z zarządzeniem przewodniczący zespołu ma obowiązek dwukrotnie w ciągu roku przedstawić Radzie Ministrów sprawozdanie z prac.

Pytany w ostatnim czasie Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał publicznie, że kolejne posiedzenie zostanie zwołane w połowie sierpnia.

"Konkretny termin będzie znany po zakończeniu procesu uzgodnień" – przekazało Onetowi biuro prasowe MON. Portal ustalił, że kolejne posiedzenie ma odbyć się w piątek 16 sierpnia 2024 r.

Onet informuje też, że do tej pory nie podjęto żadnych ustaleń dotyczących ostatecznego projektu zmian w Funduszu Kościelnym. "Trwają intensywne prace analityczno-koncepcyjne. Rozważane są różne warianty zmian (w tym harmonogramu ich wdrażania), tak by zapewnić właściwe funkcjonowanie kościołom i związkom wyznaniowym. Na ich podstawie Zespół będzie przygotowywał szczegółowe projekty i rekomendacje w zakresie reformy finansowania kościołów oraz związków wyznaniowych w Polsce" – przekazało portalowi biuro prasowe MON.

Coraz większe wydatki na Fundusz Kościelny. Z czego to wynika?

Według wyliczeń "Faktu", w ostatnich latach systematycznie rosły wydatki na Fundusz Kościelny. W 2015 r. było to 128 mln zł, rok później już 145 mln zł. W 2022 r. kwota urosła do 200 mln, a przed rokiem do 216 mln. W 2024 r. jest już o 18,98 proc. wyższa (257 mln zł), a w następnym ma sięgnąć aż 275,7 mln zł.

Dzieje się tak, ponieważ projekt rozporządzenia resortu rodziny uwzględnia skutki podniesienia płacy minimalnej. Co za tym idzie – zwiększenie składek emerytalnych dla duchowieństwa.