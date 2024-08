Zmiany w Funduszu Kościelnym. Zapowiedź ze strony Ministerstwa Finansów

Temat Funduszu Kościelnego został poruszony w środę w rozmowie na antenie Radia Zet. - Wczoraj na rządzie pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz (wicepremier i minister obrony narodowej - red.) przedstawił informacje na temat dotychczasowych prac dotyczących zmian w Funduszu Kościelnym. Pojawiły się pewne propozycje i ich oceny dotyczące zmian w Funduszu Kościelnym i w połowie sierpnia odbędzie się kolejne spotkanie zespołu. Chcielibyśmy, aby nie zwlekać z pracami nad zmianami - powiedział Domański.

Pytany, czy Fundusz Kościelny znika, Domański podkreślił, że "jest to jeszcze na etapie ustaleń". - To właśnie ten zespół ma wypracować rozwiązanie, a nie bezpośrednio Ministerstwo Finansów. Też warto zauważyć, że Fundusz Kościelny to 250 mln zł. I z tego Funduszu Kościelnego opłacane są w przeważającej mierze składki osób duchownych, niewielka część tego funduszu jest związana z zabytkami. Więc to jest element systemu i te składki w jakiś sposób, tę kwestię, trzeba będzie uregulować - powiedział Domański.

Fundusz Kościelny: czym jest?

Fundusz Kościelny powstał na mocy ustawy z 20 marca 1950 r. o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych i utworzeniu Funduszu Kościelnego. Według założeń miał być formą rekompensaty dla Kościołów i związków wyznaniowych za przejęte od nich przez państwo nieruchomości ziemskie. Z tych nieruchomości miała zostać utworzona masa majątkowa, z której dochód miał być dzielony między Kościoły proporcjonalnie do wielkości zabranych nieruchomości.

Z Funduszu Kościelnego korzystają wszystkie działające legalnie w Polsce związki wyznaniowe, także te, które nie działały w naszym kraju w 1950 r. i nie utraciły wówczas żadnych nieruchomości. Tych związków wyznaniowych jest 185.

Prace nad zmianami dotyczącymi Funduszu Kościelnego

Prace nad zmianami dotyczącymi Funduszu Kościelnego trwały już w latach 2012-2013. Wówczas zakończyły się przygotowaniem roboczego projektu i umowy między Konferencją Episkopatu Polski a rządem RP. Projekt został przedstawiony do konsultacji społecznych, ale ostatecznie prace nad nim przerwano. W 2014 r. rząd umówił się z Kościołem katolickim na odłożenie kwestii do 1 stycznia 2016 r., uznając, że temat nie powinien być przedmiotem kampanii wyborczej. Do sprawy powrócono w 2023 r. po wyborach parlamentarnych.

W ramach międzyresortowego zespołu ds. Funduszu Kościelnego trwają prace nad projektem dotyczącym Funduszu Kościelnego. Przewodniczący zespołu wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiadał w lutym 2024 r. po pierwszym posiedzeniu zespołu, że do 31 marca Radzie Ministrów przedstawiona zostanie koncepcja projektu i pierwszy raport z prac.

Do tej pory odbyło się jedno posiedzenie zespołu. W połowie sierpnia zaplanowane jest kolejne spotkanie – informował pod koniec lipca PAP Wydział Prasowy Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej. Przekazał, że Kosiniak-Kamysz oczekuje od poszczególnych członków zespołu "propozycji dotyczących zmian, by zapewnić właściwe funkcjonowanie Kościołom i związkom wyznaniowym".