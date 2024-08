15 sierpnia obchodzone są dwie, ważne w tradycji polskiej uroczystości: Święto Wojska Polskiego, które upamiętnia zwycięską Bitwę Warszawską z 1920 roku oraz Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, czyli ważne święto maryjne. Czy jest to święto nakazane?

Czy 15 sierpnia to święto nakazane? Prawo kościelne wskazuje jasno

Kodeks Prawa Kanonicznego oraz dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 4 marca 2003 r. regulują listę świąt, w trakcie których wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej. Czy zatem 15 sierpnia należy do kanonu uroczystości nakazanych?

Według kan. 1246. świętami nakazanymi są "niedziela, w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni Narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, Objawienia Pańskiego, Wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, Jej Niepokalanego Poczęcia i Wniebowzięcia, Świętego Józefa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła, wreszcie Wszystkich Świętych". Zgodnie z tym, 15 sierpnia jest świętem nakazanym. Wierni, którzy tego dnia opuszczą udział we mszy świętej, popełnią grzech.

Co ważne, dekret, który przyjęli polscy biskupi wskazuje jednak, że w Polsce nakaz uczestniczenia we mszy świętej został zniesiony podczas: Uroczystości Świętego Józefa, Uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz Uroczystości w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

15 sierpnia 2024. Kościół katolicki: Kiedy kolejne święta nakazane?

15 sierpnia, czyli Uroczystość Wniebowzięcia NMP, nazywana Matki Boskiej Zielnej, nie jest ostatnim świętem nakazanym, które przypada w 2024 roku. Następnymi, podczas których wierni mają obowiązek uczestniczenia w nabożeństwach, są:

Uroczystość Wszystkich Świętych - 1 listopada

pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia - 25 grudnia.

Co istotne, wierni mają również obowiązek uczestniczenia we mszy świętej w każdą niedzielę roku.