Do wybuchu doszło na czwartym piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Królowej Bony w Gliwicach. Częściowo zawaliły się ściany wewnętrznej na tej kondygnacji. Jedna osoba poszkodowana przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Siemianowicach. 19 osób zostało ewakuowanych - wyjaśnił oficer prasowy. W wyniku wybuchu doszło także do pożaru poszycia dachowego, który został opanowany przez strażaków.

Ratownicy przeszukują budynek

Na miejsce została zadysponowana specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza z Jastrzębia-Zdroju, żeby dokładnie sprawdzić cały budynek pod kątem ewentualnych innych osób poszkodowanych - dodał st. kpt. Dudek. Na miejscu obecnych jest 16 zastępów straży pożarnej, w tym 44 strażaków.