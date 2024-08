Służby do wybuchu w remontowanym budynku jednorodzinnym na ulicy Olimpijczyków w Chrząstowicach zostały wezwane we wtorek ok. godz. 15. Jak powiedział PAP rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, podkom. Dariusz Świątczak, ze wstępnych ustaleń wynika, że wybuch może mieć związek z pompą ciepła, która była w tym domu.

Zginęły dwie osoby, trzy są ranne

W wyniku wybuchu zginęły dwie osoby, a trzy zostały ranne. Jedna z poszkodowanych osób została przewieziona do szpitala w Opolu. Na miejsce wybuchu przyjechali strażacy, którzy zakończyli już działania. Przyczyny tragedii ustalają policjanci.