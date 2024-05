Do zdarzenia doszło w poniedziałek rano, kiedy kobieta rozpoczynała pracę. Kiedy weszła do lokalu doszło najprawdopodobniej do samozapłonu gazu, który był nagromadzony w pomieszczeniu i doszło do eksplozji. Poszkodowana została przewieziona do szpitala karetką pogotowia.

Prokuratura wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Została już powiadomiona inspekcja pracy i nadzór budowlany. Z lokalu gastronomicznego przy ul. Kościuszki strażacy wynieśli cztery butle z gazem propan-butan.