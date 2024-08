Mówi się, że to "prawdziwy rarytas". Z pewnością to jeden z najdroższych rodzajów grzybów. Cena gąski sosnowej za kilogram osiąga nawet 9 tys. złotych za kilogram! Tymczasem jej owocniki znaleziono w rejonie Babiej Góry. Ale to nie jedyne miejsce w Polsce, w którym możemy je znaleźć.