Szef Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wystąpił we wtorek na konferencji prasowej z premierem Donaldem Tuskiem, który przebywa na Dolnym Śląsku w związku z przechodzącą przez ten region powodzią. Tusk podkreślił, że już teraz - korzystając z możliwości rządowych, m.in. Agencji Rozwoju Przemysłu - do takich miejscowości jak Kłodzko i Nysa jest dostarczana żywność czy woda. To jest już masywna pomoc, ale nic nie zastąpi (...) wielkiego zrywu - powiedział.

"Pierwszy transport już za chwilę wyjeżdża z Warszawy"

Owsiak przypomniał, że WOŚP uruchomił już swoje środki w wysokości 40 mln zł na zakup środków pierwszej potrzeby. Jak wskazał, najpilniejsze potrzeby wskazywać będą sami samorządowcy. Pierwszy transport już za chwilę wyjeżdża z Warszawy - zapowiedział, dodając, że trwa ustalanie, w jaki sposób dotrzeć do poszkodowanych. Oczekujemy, że (...) TIR z całą zawartością dojedzie do bezpiecznego miejsca (...), zostanie rozładowany, a następnie systemowo będzie to dowożone do tych, którzy będą na to czekali - mówił.

Utworzono konto dodatkowej zbiórki

Szef WOŚP przekazał też, że w poniedziałek utworzono konto zbiórki, której celem jest dodatkowe wsparcie, jeśli kwota 40 mln zł okaże się niewystarczająca. Środki te mają też posłużyć odkupieniu materiałów i sprzętu medycznego, który uległ zniszczeniu w zalanych miejscowościach. Jak wskazał, tylko w szpitalach w Nysie, Kłodzku i Głuchołazach wartość zniszczonego sprzętu przekracza 10 mln zł. Na naszym koncie już w tym momencie jest ponad 4,5 mln zł, bardzo dziękujemy za ogromne wpłaty - powiedział Owsiak.