W obliczu katastrof naturalnych, takich jak powodzie, wiele osób i rodzin doświadcza poważnych trudności - zarówno materialnych, jak i emocjonalnych. Z tego względu rząd wprowadza różne formy wsparcia dla osób poszkodowanych. Jedną z nich jest możliwość skorzystania z dodatkowego urlopu dla osób dotkniętych powodzią.

Reklama

Dodatkowy urlop dla osób dotkniętych powodzią przeznaczony jest dla pracowników, którzy w wyniku powodzi stracili lub uszkodzili swoje mienie bądź zostali zmuszeni do ewakuacji. Jego celem jest umożliwienie poszkodowanym skupienia się na odbudowie życia osobistego i zawodowego bez obaw o utratę pracy czy brak dochodów.

Każdemu zatrudnionemu z terenu objętego powodzią przysługuje 10 dni wolego. Rząd wprowadził zmiany w ekspresowym tempie. Mają one ułatwić życie osobom poszkodowanym w powodzi. Wśród zmian jest ta mówiąca o 10-dniowej nieobecności w pracy w przypadku osób z terenów dotkniętych kataklizmem.

Obserwuj kanał Dziennik.pl na WhatsAppie

Reklama

Urlop powodziowy – co to takiego?

Pracodawca będzie miał obowiązek udzielić tego urlopu pracownikowi, który ze względu na powódź nie może wykonywać swoich obowiązków zawodowych. Wymiar 10-dni przysługuje niezależnie od wykorzystanego urlopu wypoczynkowego.

Urlop powodziowy różni się jednak od wypoczynkowego. W jego przypadku nie jest bowiem wypłacana pensja w wysokości 100 proc. Zamiast tego pracownicy zachowują prawo do części wynagrodzenia w wysokości pensji minimalnej. Obecnie wysokość najniższej pensji minimalnej wynosi 4300 zł brutto miesięcznie.

Obecnie pracownicy mogą skorzystać także z innych opcji, np. zwolnienia z tytułu siły wyższej. Od 2023 roku w przypadku niemożności wykonywania pracy z powodu siły wyższej pracownik ma prawo do zwolnienia od pracy na 2 dni lub 16 godzin z zachowaniem 50 proc. wynagrodzenia.

Co więcej, pracodawca może w sytuacji powodzi wypłacić swoim pracownikom pieniądze z Funduszu Świadczeń Socjalnych na pokrycie szkód. Z kolei rodzice, którzy mają dzieci w wieku do 8 roku życia i którym z powodu powodzi zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę mają prawo do zasiłku opiekuńczego.